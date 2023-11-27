27 ноября, 07:57
БРИКС

В Италии рассказали о трансформации БРИКС в политический блок

Экс-президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли отметил в беседе с ТАСС, что это "потенциальное суперобъединение" в будущем может определять международную повестку

РИМ, 27 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. БРИКС переживает период трансформации в сильное политическое сообщество стран, способных влиять на международную повестку. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС бывший президент Института Италия - БРИКС, бывший глава комиссии по иностранным делам итальянского Сената Вито Петрочелли.

"Итоговое совместное заявление по ближневосточному кризису [, принятое по завершении чрезвычайного саммита по Ближнему Востоку,] БРИКС+ стало наглядной демонстрацией того, как эта организация из группы стран быстро развивающихся экономик, которая выступала в основном в экономическом и социальном планах в поддержку экономик этих стран, превращается в объединение государств, которые намерены добиваться, чтобы их голос звучал в международной политике и дипломатии. И этот переход сейчас особенно очевиден, и всем ясно, что это более не просто экономический блок, но потенциальное политическое суперобъединение, которое будет определять международную повестку в дальнейшем", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что именно от БРИКС может исходить альтернативное решение палестино-израильского кризиса. "Не все участники последнего саммита согласны с формулой двух государств, и от сообщества могла бы поступить инициатива о создании единого многонационального и многоконфессионального государства. Разумеется, это решение тяжелее реализовать, особенно в нынешних условиях. Но альтернатива решению двух государств для двух народов, которое зашло в тупик, могла бы стать важным новым предложением от БРИКС", - считает эксперт.

Он также полагает, что Аргентина даже при президенте Хавьере Милее не откажется от вхождения в БРИКС. По мнению эксперта, Милей не сдержит своего слова, как и ранее бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который не вывел свою страну из БРИКС, несмотря на предвыборные обещания и давление определенных правых кругов, в том числе из США. "В национальных политических, экономических, социальных интересах Аргентины войти в объединение, что позволит не попасть под шантаж международного сообщества, Всемирного банка. Это Милей и обещает", - пояснил Петрочелли.

21 ноября состоялся внеочередный онлайн-саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по Ближнему Востоку, на котором присутствовали и государства, готовящиеся к вступлению в эту организацию, которые получили приглашение стать полноправными участниками объединения с 1 января следующего года (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия).

Советник Милея по внешней политике Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита объединения, но не исключила изменение позиции. 

Теги:
АргентинаБразилияПалестинаИталияРоссияИзраильБРИКСБолсонару, ЖаирИнтервьюМилей, Хавьер
© Информационное агентство ТАСС
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