27 ноября, 07:44

СМИ: в новое правительство Польши войдут люди из ближнего круга Моравецкого

По данным портала onet.pl, до сих пор часть политиков бывшей правящей партии Польши "действительно не знает", какой состав правительства объявит экс-премьер

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Состав нового правительства Польши, который в понедельник объявит экс-премьер Матеуш Моравецкий, не будет включать известных политиков, в него войдут люди из его близкого окружения. Об этом сообщает портал onet.pl, ссылаясь на источники.

"Премьер скрывает состав правительства [даже] от других фракций ПиС ("Право и справедливость", бывшая правящая партия Польши - прим. ТАСС), а решения принимаются в узком кругу преданных ему людей", - пишет портал. По его данным, новое правительство "будет состоять главным образом из людей, которые связаны с Моравецким и которые из-за лояльности к нему готовы войти в кабинет, у которого нет шансов [на то, чтобы получить вотум доверия в Сейме]", - говорится в сообщении. Onet.pl отмечает, что до сих пор часть политиков ПиС "действительно не знает, какой состав правительства объявит сегодня Моравецкий". "Доходит до гротескных ситуаций, когда уходящие министры не знают, кто придет на их место", - пишет портал.

Новый кабинет министров будет приведен к присяге в понедельник в 16:30 по местному времени (18:30 мск) в президентском дворце. Имена новых министров будут оглашены после присяги премьера, однако президенту Анджею Дуде они уже известны. После церемонии присяги у нового правительства будет две недели, чтобы получить в Сейме вотум доверия.

В пятницу Моравецкий сообщил, что новое правительство будет "значительно меньшим, в нем будет большое количество женщин". По информации портала, в новом кабинете не будет "ни одного из ведущих политиков ПиС, которые до сих пор были в правительстве". Тем не менее лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил ранее в интервью агентству PAP, что именно он выступил с идеей создания экспертно-политического правительства. "Состав экспертно-политического правительства, которое в понедельник представит премьер Матеуш Моравецкий, - это моя идея", - сказал политик.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Польше 15 октября, ПиС получила 194 депутатских места в 460-местном Сейме (нижней палате парламента), а объединение оппозиционных партий - 266. Несмотря на то, что парламентское большинство принадлежит оппозиции, президент Польши Анджей Дуда 13 ноября поручил формирование нового кабинета представляющему интересы ПиС премьер-министру Матеушу Моравецкому. Шансы нового кабинета на получение в Сейме вотума доверия оцениваются сейчас в 10%.

Ранее представители всех оппозиционных парламентских партий публично отказались от сотрудничества с Моравецким в формировании нового правительства. Чтобы увеличить шансы на получение вотума доверия, стоящее за Моравецким руководство ПиС, судя по всему, отдаст большинство министерских постов не политикам, а экспертам в своих областях. 

Теги:
ПольшаМоравецкий, Матеуш
© Информационное агентство ТАСС
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