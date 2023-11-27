27 ноября, 07:57

В Британии заявили, что добились сокращения нелегальной миграции

При этом в Европе она продолжает расти, отметил премьер-министр страны Риши Сунак

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании смогло добиться сокращения потока нелегальных мигрантов на треть, в то время как в остальных странах Европы их число продолжает увеличиваться. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью Bloomberg TV.

"Я считаю, что приоритетом для британцев является прекращение нелегальной миграции <...> Мы смогли сократить количество нелегальных мигрантов на треть <...>, в то время как в Европе их число продолжает увеличиваться", - сказал премьер. Сунак добавил, что усилия его кабинета по сокращению притока беженцев впервые оказали подобный эффект. Ранее, по его словам, количество мигрантов в стране "продолжало неуклонно расти и за последние несколько лет увеличилось вчетверо".

Премьер отметил, что он намерен продолжить работу над планом по отправке мигрантов в Руанду, который станет "окончательным пунктом" миграционной политики правительства. По словам Сунака, власти Британии продолжат сотрудничество с правительством Руанды, чтобы "оформить договор по перемещению беженцев, который убедит все стороны и учтет все вопросы на повестке дня". Кроме того, британский парламент получит возможность "тщательно изучить проект и продемонстрировать, что Руанда безопасна".

Ранее, выступая в британском парламенте, Сунак указал, что Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека, чтобы воплотить в жизнь план консервативного правительства по борьбе с нелегальной иммиграцией. Правительственная инициатива предполагает, что все мигранты, незаконно проникшие в Великобританию после 1 января 2022 года, будут депортированы в Руанду, где будут размещены в специализированных центрах и смогут получить убежище. Основная цель этого плана - сократить приток нелегалов, которых организованные преступные группы переправляют в Великобританию из Франции через Ла-Манш на надувных лодках. Придя к власти в октябре прошлого года, Сунак заявил, что решение этой проблемы будет для него приоритетом.

Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по высылке нелегалов в африканскую страну, согласившись с ранее вынесенным решением Апелляционного суда, согласно которому такая практика не может быть безопасной. Судьи указали на наличие серьезных "оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения", если впоследствии их вышлют из Руанды в родные страны.

Согласно подсчетам телеканала Sky News, с 2018 года в королевство прибыли по морю и обратились за убежищем больше 100 тыс. нелегалов. Общее число таких прошений, которые сейчас изучает МВД, превышает 175 тыс. На период рассмотрения прошений беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако там давно не хватает мест. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. Только на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в гостиницах уходит около £6 млн ($7,5 млн) в сутки. 

Теги:
ВеликобританияСунак, Риши
© Информационное агентство ТАСС
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