На Украине отправили под стражу экс-замглавы Госспецсвязи, обвиненного в коррупции

Фамилия обвиненного не называется, но ранее кабмин страны отправил в отставку главу Госспецсвязи Щиголя и одного из его заместителей Виктора Жору, который курировал вопросы цифровизации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины, его отправили под стражу с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Фамилия обвиненного не называется, однако 20 ноября кабмин Украины отправил в отставку главу Госспецсвязи Щиголя и одного из его заместителей Виктора Жору, который курировал вопросы цифровизации.

"Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС), согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю [главы Госспецсвязи] меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен ($277 тысяч - прим. ТАСС) залога и возложением процессуальных обязанностей в случае внесения", - говорится в заявлении в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что экс-замглавы Госспецсвязи обвиняется в завладении более $1,7 млн государственных средств совместно с другими лицами в ходе закупки средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу с альтернативной внесения залога бывшего руководителя Госспецсвязи Щиголя. 24 ноября он был освобожден под залог в размере 25 млн гривен (около $693 тыс.).