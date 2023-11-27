27 ноября, 07:52

На Украине отправили под стражу экс-замглавы Госспецсвязи, обвиненного в коррупции

Фамилия обвиненного не называется, но ранее кабмин страны отправил в отставку главу Госспецсвязи Щиголя и одного из его заместителей Виктора Жору, который курировал вопросы цифровизации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины, его отправили под стражу с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Фамилия обвиненного не называется, однако 20 ноября кабмин Украины отправил в отставку главу Госспецсвязи Щиголя и одного из его заместителей Виктора Жору, который курировал вопросы цифровизации.

"Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС), согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю [главы Госспецсвязи] меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен ($277 тысяч - прим. ТАСС) залога и возложением процессуальных обязанностей в случае внесения", - говорится в заявлении в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что экс-замглавы Госспецсвязи обвиняется в завладении более $1,7 млн государственных средств совместно с другими лицами в ходе закупки средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу с альтернативной внесения залога бывшего руководителя Госспецсвязи Щиголя. 24 ноября он был освобожден под залог в размере 25 млн гривен (около $693 тыс.). 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация