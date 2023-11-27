27 ноября, 08:13
Палестино-израильский конфликт

В Турции считают, что морской коридор Анталья - Газа позволит прорвать блокаду Палестины

И сделает ее турецким соседом с моря, пояснил контр-адмирал в отставке, аналитик Джихат Яйджи

СТАМБУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Блокада Палестины может быть прорвана подписанием соглашения с Турцией о создании морского коридора между Антальей и Газой. Заключить его следует, не теряя времени, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке, аналитик Джихат Яйджи.

В качестве примера автор стратегии Турции в Восточном Средиземноморье "Голубая родина" привел подписанный в 2019 году Анкарой и Правительством национального единства Ливии меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон.

"Создание коридора Анталья - Газа сделает Палестину соседом Турции с моря", - сказал Яйджи газете Türkiye.

По его мнению, реализация проекта будет способствовать как экономическому и социальному развитию Газы, так и подкрепляющим тезисом в требовании о независимости Палестины. "Портовый проект станет глотком свежего воздуха для Палестины. Он будет иметь важное значение для разрыва оков Израиля - основной силы, саботирующей порт Газы, - и разрушения его сионистских амбиций", - сказал отставной адмирал.

Яйджи также считает, что создание морского коридора будет иметь "историческое значение" для стран региона и исламского мира. "Сейчас самое критическое время для подписания соглашения по разграничению морских зон. Нынешнее правительство [Турции] и администрация Палестины могут это сделать. Необходимо, не теряя времени, договориться и создать морской коридор Газа - Анталья", - отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял о поддержке Палестины и готовности Анкары выступить страной - гарантом в урегулировании кризиса в Газе. 

Теги:
ПалестинаТурцияЛивияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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