Экс-посол США в НАТО заявил, что Запад должен отказаться от восстановления границ Украины

Иво Даалдер считает, что альянс должен предоставить Украине предварительные гарантии безопасности, не ожидая ее вступления

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности и интеграции в евро-атлантические структуры той части страны, которая еще находится под контролем Киева. Такое мнение высказал экс-посол США при НАТО и глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер в опубликованной в издании Politico статье.

"За последние 11 месяцев, в ходе которых и Россия, и Украина запустили крупные наступательные операции, хозяин сменился на территории площадью менее 500 кв. км, что составляет менее 0,2% территории Украины, - отметил он. - Это означает, что нынешняя патовая ситуация на фронте должна влиять на стратегию Запада по Украине. Вместо того чтобы рассчитывать, что Украина сможет вернуть всю или часть своей территории военными средствами, приоритет должен быть смещен на гарантирование будущего Украины на Западе".

Даалдер признал, что процесс полноценной интеграции в НАТО оставшейся территории Украины, "вероятно, займет многие годы", поэтому, по его мнению, альянс должен предоставить Украине предварительные гарантии безопасности, не ожидая ее вступления. Он полагает, что это должно убедить Россию в решимости НАТО поддерживать остающуюся под контролем Киева территорию сколь угодно долго.

"Вашингтон и его европейские союзники должны предоставить Украине или хотя бы территории, которую она еще контролирует, немедленные гарантии безопасности по аналогии с теми, которые были даны Швеции и Финляндии, когда они получили приглашение вступить в НАТО в 2022 году", - отметил Даалдер. Он имел в виду серию заявлений лидеров альянса, сделанных весной 2022 года о том, что НАТО воспринимает безопасность Швеции и Финляндии с момента начала процесса их присоединения к альянсу как свою собственную.

Даалдер также отметил, что в настоящее время представители Украины и Запада ищут виноватого в провале украинского наступления. Киев обвиняет Вашингтон в том, что он не получил достаточного количества современного оружия, а Вашингтон обвиняет Киев в неправильном использовании поставленного западного оружия, в частности в недостаточной концентрации танковых сил в зонах прорыва и распылении своих подразделений по нескольким направлениям боевых действий.