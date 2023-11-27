МИД Китая опроверг информацию о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Газета The Washington Post ранее сообщила, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о якобы планах РФ и КНР построить подводный тоннель под Керченским проливом, который мог бы стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал публикацию дезинформацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг эти сведения.