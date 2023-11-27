27 ноября, 09:13

Нетаньяху и Маск запишут совместный подкаст во время визита бизнесмена в Израиль

По данным Galei Tzahal, Илон Маск после посещения кибуцев, наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября, направится в Кнессет Израиля, где встретится с главой правительства государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, а также социальной сетью X (ранее Twitter), могут записать совместный подкаст во время визита бизнесмена в Израиль. Об этом сообщило армейское радио Galei Tzahal.

По его данным, после посещения кибуцев, наиболее пострадавших в результате атаки исламистского движения ХАМАС 7 октября, Маск направится в Кнессет (парламент) Израиля, где и встретится с главой правительства еврейского государства. Ожидается, что выпуск подкаста, который запишут Маск и Нетаньяху, будет сделан в похожем ключе, что и тот, который они записали во время визита израильского премьера в США в сентябре 2023 года. Тогда глава израильского кабмина и предприниматель говорили об искусственном интеллекте, а также обсуждали антисемитские посты в принадлежащей Маску социальной сети и способы контролировать информационный поток.

Во второй половине дня Маск, как ожидается, встретится с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом.

24 ноября газета The Jerusalem Post утверждала, что Маск может посетить Израиль на грядущей неделе.

В последнее время бизнесмена неоднократно обвиняли в антисемитизме после того, как он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Маск согласился с этим утверждением. 20 ноября предприниматель назвал обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями".

Как поясняла газета The Washington Post, Маск смягчил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". По данным издания, на этой неделе 164 еврейских лидера обвинили бизнесмена в "распространении антисемитизма" и призвали крупных рекламодателей "прекратить финансирование X" за счет рекламы, рекомендовав компаниям Apple и Google удалить платформу из своих магазинов приложений. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, БиньяминМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация