Нетаньяху и Маск запишут совместный подкаст во время визита бизнесмена в Израиль

По данным Galei Tzahal, Илон Маск после посещения кибуцев, наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября, направится в Кнессет Израиля, где встретится с главой правительства государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, а также социальной сетью X (ранее Twitter), могут записать совместный подкаст во время визита бизнесмена в Израиль. Об этом сообщило армейское радио Galei Tzahal.

По его данным, после посещения кибуцев, наиболее пострадавших в результате атаки исламистского движения ХАМАС 7 октября, Маск направится в Кнессет (парламент) Израиля, где и встретится с главой правительства еврейского государства. Ожидается, что выпуск подкаста, который запишут Маск и Нетаньяху, будет сделан в похожем ключе, что и тот, который они записали во время визита израильского премьера в США в сентябре 2023 года. Тогда глава израильского кабмина и предприниматель говорили об искусственном интеллекте, а также обсуждали антисемитские посты в принадлежащей Маску социальной сети и способы контролировать информационный поток.

Во второй половине дня Маск, как ожидается, встретится с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом.

24 ноября газета The Jerusalem Post утверждала, что Маск может посетить Израиль на грядущей неделе.

В последнее время бизнесмена неоднократно обвиняли в антисемитизме после того, как он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Маск согласился с этим утверждением. 20 ноября предприниматель назвал обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями".

Как поясняла газета The Washington Post, Маск смягчил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". По данным издания, на этой неделе 164 еврейских лидера обвинили бизнесмена в "распространении антисемитизма" и призвали крупных рекламодателей "прекратить финансирование X" за счет рекламы, рекомендовав компаниям Apple и Google удалить платформу из своих магазинов приложений.