27 ноября, 08:41
Палестино-израильский конфликт

В Турции призвали Израиль ответить в МУС за преступления в Газе

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш назвал действия Израиля в палестинском анклаве "государственным терроризмом и геноцидом"

СТАМБУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Израиль должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) и обязательно ответить за преступления, совершенные в Газе. Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в Анталье на встрече Парламентской ассамблеи Азии, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

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"Израиль должен обязательно ответить в суде в Гааге за преступления, которые он совершил в Газе", - сказал Куртулмуш. Он назвал действия Израиля в палестинском анклаве "государственным терроризмом и геноцидом".

Спикер парламента Турции также высказался за скорейшее и стабильное прекращение огня в Газе, отметив, что единственным вариантом решения палестинской проблемы является признание независимости Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что турецкие адвокаты подадут порядка 3 тыс. обращений в суд в Гааге с требованием привлечь к ответственности Израиль за совершенные в Газе преступления. Обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку Анкара не подписала Римский статут. В то же время Турция через правительственные структуры и неправительственные организации может информировать аппарат прокурора суда в Гааге о преступлениях. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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