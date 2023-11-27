27 ноября, 08:58
Палестино-израильский конфликт

Боррель заявил, что решение конфликта в Газе требует отказа от "политической близорукости"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщил, что если не принять мер, то "это может привести к массовому перемещению людей и усилить риск терроризма"

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Запад должен покончить с "политической близорукостью" и предпринять конкретные шаги для решения ближневосточного конфликта на основе двух государств. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

"Необходимо покончить с нашей политической близорукостью, [которая сводится к убеждению], что конфликт можно урегулировать, на словах поддерживая решение по принципу двух государств, но при этом позволяя ему усугубляться", - написал он в статье для газеты Financial Times. По его словам, "наряду с Украиной" Ближний Восток стал самым нестабильным регионом в мире. Если сейчас не принять мер, то "это может привести к массовому перемещению людей, в том числе в Европе, усилить риск терроризма и напряженности в отношениях между разными социальными группами", продолжил глава дипломатии ЕС. Как отметил Боррель, Ливан, Иордания и Турция "не выдержат еще одного притока палестинских мигрантов".

Действия радикального палестинского движения ХАМАС, отметил Боррель, "наносят ущерб интересам палестинцев", руководство в палестинской Рамалле "это признает". "Однако главная проблема для них [палестинцев] заключается в оккупации Израилем территорий", - добавил политик. Он подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе нужно избегать ослабления" Палестинской национальной автономии, поскольку иначе "возникнет политический вакуум, который поспешат заполнить неконтролируемые силы". "Моя недавняя поездка в этот регион укрепила убежденность в том, что лучшей гарантией безопасности для Израиля станет создание палестинского государства", - сказал Боррель.

Главный европейский дипломат призвал "объединить усилия с партнерами с Ближнего Востока и со всего мира для достижения жизнеспособного длительного решения в интересах Израиля, Палестины и региона в целом". "Они [арабские страны] признают, что мирное соседство, трансграничное сотрудничество и потенциальная роль Израиля в качестве регионального экономического мотора открывают огромные возможности", - отметил он. По словам Борреля, в то же время лидеры арабских государств подчеркивают, что продолжение арабо-израильского сотрудничества зависит от решения палестинского вопроса.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз считает неприемлемыми оккупацию сектора Газа со стороны Израиля и возвращение анклава под управление еврейского государства. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация