27 ноября, 09:01

СМИ: российских дипломатов пригласили понаблюдать за выборами в КНДР

В их числе - временный поверенный в делах РФ в Пхеньяне Владимир Топеха

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты в КНДР, в том числе временный поверенный в делах Владимир Топеха, были приглашены на избирательные участки во время проведения выборов в народные собрания регионального и местного уровней. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сотрудники российского посольства и граждане Китая корейского происхождения посетили избирательные участки в Пхеньяне и в Нампхо. Российские гости и соотечественники из Китая, информирует агентство, выразили удовлетворение увиденным на избирательных участках.

Выборы депутатов народных собраний провинций, городов и районов, уездов прошли в КНДР 26 ноября. Явка избирателей составила 99,63%, не приняли участия лица, находящиеся за рубежом и в открытом море. Свой голос отдал лидер страны Ким Чен Ын.

Как указывают южнокорейские СМИ, в КНДР ранее внесли поправки в закон о выборах, которые позволяют отбирать кандидатов в депутаты из двух претендентов на предварительном мероприятии до выборов. Выборы в КНДР проходят на безальтернативной основе. 

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