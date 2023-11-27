WP: Байден извинился за сомнения в данных палестинцев о большом числе погибших в Газе

По данным газеты, встреча президента США с пятью лидерами мусульманского сообщества, запланированная на 30 минут, продлилась более часа и закончилась тем, что Джо Байден обнял одного из участников

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден извинился перед мусульманскими лидерами США за то, что публично поставил под сомнение число погибших палестинцев, о котором сообщает министерство здравоохранения Газы, контролируемое радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух лиц.

По их информации, на следующий день после заявлений глава Белого дома встретился с пятью лидерами мусульманского сообщества США, которые "выразили протест против его бесчувственного отношения к гибнущим мирным жителям". Уточняется, что они рассказали президенту о знакомых, которых коснулись события в Газе, в том числе о женщине, потерявшей 100 членов своей семьи. По словам собеседников агентства, Байден извинился за свои слова и заявил, что "разочарован в себе". Один из сотрудников Белого дома добавил, что встреча президента, запланированная на 30 минут, продлилась более часа и закончилась тем, что Байден обнял одного из участников.

26 октября Байден заявлял, что не доверяет данным палестинцев о количестве погибших в секторе Газа в результате бомбардировок Израиля. В то же время он признал, что в регионе гибнут невинные люди, которые платят цену за ведение военных действий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. По данным властей палестинского анклава, с 7 октября в Газе погибли более 14,5 тыс. человек, среди них 6 тыс. детей.