CNN: в США задержали подозреваемого в нападении на трех палестинцев

По информации канала, полиция намерена установить, можно ли квалифицировать инцидент со стрельбой как преступление, совершенное на почве ненависти

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция американского города Берлингтон (штат Вермонт) задержала подозреваемого в вооруженном нападении на трех палестинских студентов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление правоохранителей.

По информации канала, 26 ноября по делу о нападении на трех студентов палестинского происхождения власти задержали 48-летнего Джейсона Итона. Во время обыска в его квартире в доме напротив места стрельбы полицейские обнаружили улики и в результате "получили достаточные основания полагать, что устроил стрельбу господин Итон".

Полиция намерена установить, можно ли квалифицировать инцидент со стрельбой как преступление, совершенное на почве ненависти. "Говоря об инциденте, в подобный напряженный момент нельзя не заподозрить, что это могло быть преступлением на почве ненависти", - приводит CNN слова начальника полиции Берлингтона Джона Мьюрада. Телеканал также напоминает, что ранее семьи жертв и несколько правозащитных групп призывали следователей тщательно изучить возможную связь нападения с антимусульманскими и антиарабскими настроениями, распространившимися в США на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По данным правоохранителей, мужчина, "не говоря ни слова", открыл огонь из пистолета по трем студентам, которые прогуливались по улице 25 ноября. Двое из пострадавших находятся в стабильном состоянии, еще один получил "гораздо более серьезные увечья".

В свою очередь Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осудило вооруженное нападение на трех палестинцев. Ведомство указало, что Рамалла крайне обеспокоена инцидентом со стрельбой по студентам Хишаму Уртани, Тахсину Ахмеду и Кенану Абдель Хамиду, обучающимся в Вермонте. Оно также потребовало от компетентных органов США задержать преступника, провести оперативное расследование и привлечь виновного к ответственности.