Ватикан сообщил, что у Папы Римского нет пневмонии

Состояние понтифика удовлетворительное, но часть мероприятий отложили, рассказал руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни

ВАТИКАН, 27 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск проходит лечение антибиотиками, которые вводятся внутривенно, но у него не диагностировано воспаление легких. Об этом сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Результаты проведенных исследований исключили пневмонию, но обнаружен воспалительный процесс, который приводит к затруднению дыхания. Для большей эффективности терапии антибиотик вводится внутривенно", - говорится в сообщении Бруни. Как уточняется, состояние понтифика удовлетворительное, у него нет температуры и ситуация с дыханием улучшается, однако некоторые запланированные мероприятия из его графика были отложены. "Другие, имеющие официальный характер и не требующие затрат сил, состоялись", - говорится в сообщении.

В службе печати подтвердили, что утром состоялась запланированная аудиенция с президентом Парагвая Сантьяго Пенья. Беседа продлилась 20 минут и состоялась не в библиотеке Апостольского дворца, где обычно Папа принимает высоких гостей, а в его резиденции, бывшей ватиканской гостинице Дом "Святой Марфы" ("Санта-Марта").

В субботу из-за недомогания Франциска, которому в декабре исполнится 87 лет, была отменена аудиенция с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Папа Римский провел воскресную молитву "Ангелу небесному" по видеосвязи, и текст проповеди за него читал сотрудник государственного секретариата, участвующий в написании папских речей. Тем не менее Франциск подтвердил свое участие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28) в Дубае, куда он должен отправится 1 декабря. Служба печати распространила предварительную программу, в которой помимо выступления на конференции запланирован ряд двусторонних встреч. Как ожидается, со своими собеседниками Папа Римский будет обсуждать ближневосточный конфликт.