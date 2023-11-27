27 ноября, 09:29,
обновлено 27 ноября, 09:49

СМИ: глава Госсовета Ливии прибыл в Москву по приглашению Госдумы

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

По сведениям телеканала Libya al-Ahrar, Мухаммед Такала намерен обсудить урегулирование ливийского кризиса

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Мухаммед Такала прибыл в Россию, чтобы обсудить урегулирование ливийского кризиса. Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

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По его информации, Такала "и его первый заместитель Масуд Убейд прибыли сегодня в Россию по приглашению Госдумы". По данным источников в ВГС, его председатель, "скорее всего, обсудит с российскими чиновниками пути разрешения ливийского кризиса путем проведения всеобщих выборов".

ВГС Ливии избрал Такалу своим новым председателем в августе, это его первый визит в Россию на этом посту.

Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Акила Салех.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы. 

Теги:
РоссияЛивия
© Информационное агентство ТАСС
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