27 ноября, 09:33
Палестино-израильский конфликт

Глава Минсвязи Израиля сообщил о договоренности с Маском по работе Starlink в Газе

Шломо Каръи заявил, что спутниковая связь будет эксплуатироваться в секторе Газа только с одобрения израильского Минсвязи

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Министр связи Израиля Шломо Каръи сообщил о достижении договоренности с Илоном Маском о том, что спутниковая связь Starlink будет эксплуатироваться в секторе Газа только с одобрения израильского Минсвязи.

"Илон Маск, поздравляю с достижением принципиального взаимопонимания с министерством под моим руководством. В результате этого важного соглашения спутниковая связь Starlink сможет эксплуатироваться в Израиле только с одобрения Министерства связи Израиля, включая сектор Газа", - написал Каръи на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Маск прибыл с визитом в Израиль. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация