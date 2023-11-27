Глава Минсвязи Израиля сообщил о договоренности с Маском по работе Starlink в Газе

Шломо Каръи заявил, что спутниковая связь будет эксплуатироваться в секторе Газа только с одобрения израильского Минсвязи

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Министр связи Израиля Шломо Каръи сообщил о достижении договоренности с Илоном Маском о том, что спутниковая связь Starlink будет эксплуатироваться в секторе Газа только с одобрения израильского Минсвязи.

"Илон Маск, поздравляю с достижением принципиального взаимопонимания с министерством под моим руководством. В результате этого важного соглашения спутниковая связь Starlink сможет эксплуатироваться в Израиле только с одобрения Министерства связи Израиля, включая сектор Газа", - написал Каръи на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Маск прибыл с визитом в Израиль.