Испания призвала мировое сообщество поддержать создание Палестинского государства

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что ответ Израиля на атаку боевиков радикального движения ХАМАС "должен находиться в рамках международного гуманитарного права"

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что международное сообщество должно поддержать создание Палестинского государства, чтобы гарантировать мир и безопасность во всем регионе.

Выступая на форуме Союза для Средиземноморья, дипломат напомнил, что "Испания предложила как можно скорее созвать международную мирную конференцию с участием сторон". "Сегодня мы должны объединить наши голоса, чтобы призвать всех, международное сообщество, не тратить больше времени для создания Палестинского государства рядом с Израилем, которое при поддержке и гарантиях всего международного сообщества внесет решающий вклад в обеспечение мира и безопасности во всем регионе", - уточнил глава МИД.

Альбарес подчеркнул, что ответ Израиля на атаку боевиков радикального движения ХАМАС "должен находиться в рамках международного гуманитарного права". "Смерть десятков тысяч невинных палестинцев в Газе неприемлема", - заявил он. "Мы требуем поступления гуманитарной помощи в достаточном количестве, чтобы облегчить невыносимые страдания населения Газы, - отметил министр. - Мы не можем допустить, чтобы сотни тысяч людей страдали от нехватки еды, воды, лекарств, топлива".

"Было еще раз четко продемонстрировано, что Палестинская администрация является нашим единственным возможным партнером для мира", - подчеркнул министр.