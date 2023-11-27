В Иране заявили, что РФ может сыграть ключевую роль в энергетике ближневосточного региона

Энергетика играет большую роль в двусторонних отношениях, но Тегеран "пока не гордится" уровнем этого сотрудничества, заявил директор IRAS Мехди Санаи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва может сыграть важнейшую роль в энергетическом сотрудничестве на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил посол Ирана в России (2013-2019), директор Института ирано-евразийских исследований (IRAS) Мехди Санаи на форуме "Примаковские чтения".

"[У Ирана] есть много планов по сотрудничеству с Россией, чтобы стать хабом, в частности, по реэкспорту нефти и газа в регионе. По сотрудничеству со странами региона, я думаю, что Россия играет серьезную роль в этом аспекте, первоочередную, - сказал он. - Иран имеет опыт в экспорте газа и нефти в регионе, я думаю, что это региональное сотрудничество будет развиваться и в будущем".

Санаи напомнил, что Иран занимает второе и третье место по запасам нефти и газа и проводит политику, учитывая значительные ресурсы и санкции. "В контексте такой программы основные два приоритета - это расширение отношений с региональными странами, с соседями и больше инвестиций в газ и электричество, чем в нефть", - отметил эксперт.

Бывший посол обратил внимание, что в ирано-российских отношениях энергетика играет большую роль, однако "Иран пока не гордится уровнем этого сотрудничества, хвастаться нечем, но очень важно, что Россия - один из важнейших партнеров Ирана в этом аспекте".

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации".

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