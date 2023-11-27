В МИД Бразилии заявили о больших ожиданиях от российского председательства в БРИКС

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра отметил, что в новой конфигурации еще более усилится диверсификация БРИКС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бразилия ожидает многого от российского председательства в рамках БРИКС в 2024 году. Об этом заявил в послании глава МИД Бразилии Мауро Виейра.

Текст послания зачитал посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на церемонии открытия выставки, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Подтверждаю также настрой Бразилии на совместную работу с Россией в интересах укрепления нашего диалога в рамках многосторонних форумов. В частности, на площадке ООН, Группы двадцати и БРИКС. Мы многого ждем от российского председательства в группе БРИКС в 2024 году, который станет поворотным моментом в его истории после того, как в состав этой организации войдут наши новые партнеры", - отметил Виейра.

Как подчеркнул глава бразильского дипведомства, в новой конфигурации еще более усилится диверсификация БРИКС. "Перед лицом важных трансформаций, происходящих во всем мире, усилится авторитет БРИКС как сторонника построения более устойчивого миропорядка, свободного от гегемонии, в котором развивающиеся страны смогут воспользоваться преимуществами прогресса", - добавил он.

Кроме того, министр выразил надежду, что российская сторона окажет поддержку Бразилии, которая вскоре займет место председателя в Группе двадцати. "Основными задачами Бразилии во главе "двадцатки" будут борьба с голодом, бедностью, неравенством, обеспечение устойчивого развития, реформирование институтов глобального управления", - указал Виейра.