Премьер Баварии призвал провести досрочные выборы в Бундестаг летом 2024 года

Маркус Зёдер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен поставить вопрос о доверии своему правительству, "причем не в парламенте, а перед народом Германии"

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской земли Бавария, председатель входящего в оппозицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал провести в 2024 году досрочные выборы в Бундестаг.

По его словам, которые приводит агентство DPA, канцлер ФРГ Олаф Шольц должен поставить вопрос о доверии своему правительству, "причем не в парламенте, а перед народом Германии". Зёдер выразил сомнение, что текущий кабмин способен решать стоящие перед страной задачи. Выборы, по мнению политика, могли бы пройти 9 июня - параллельно с выборами в Европарламент, говорится в материале.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг прописана в Конституции ФРГ и в теории возможна. Канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, глава правительства может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

Параллельно с этим сокращается рейтинг правящей коалиции, которая состоит из Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии. Их поддерживает всего около трети избирателей. Лишь пятая часть - 20% - считает, что действующее правительство должно продолжить работу.

Блок Христианско-демократического союза и ХСС лидирует в опросах общественного мнения - за консерваторов готовы проголосовать 30% избирателей.