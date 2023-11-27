Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной

По данным Polsat, у ждущих в очереди перед границей украинских водителей "начинают сдавать нервы"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ситуация у заблокированных польскими перевозчиками контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной обостряется, протестующие пригрозили остановить работу всех КПП. Об этом сообщает телеканал Polsat.

"Мы будем усиливать наши протестные действия и не пропускать [грузовые] автомашины с Украины на всех пограничных переездах в Польшу", - заявил телеканалу представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

По информации телеканала, у ждущих в очереди перед границей украинских водителей "начинают сдавать нервы". В качестве примера Polsat привел ситуацию на пограничном переезде в Корчеве, где около 100 украинских водителей вышли из своих грузовиков и двинулись на протестующих польских автоперевозчиков, требуя немедленно пропустить их на Украину.

На погранпереезде в Медыке в очереди грузовиков длиной в 30 км водителям приходится ждать примерно по 127 часов. Из-за холодной погоды водители вынуждены не выключать двигатели машин, по причине чего топливо у них может кончиться еще до пересечения границы.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

С начала транспортной блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.