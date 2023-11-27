В Финляндии указали на заключение военного договора с США без общественной дискуссии

При затрагивании вопроса суверенитета "просто-напросто" необходимы дебаты, поделилась мыслями эксперт по проблемам мира Тарья Кронберг в интервью Yle

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Финляндия отказывается от части своего суверенитета, заключая договор о военном сотрудничестве с США (Defence Cooperation Agreement, DCA), при этом общественной дискуссии по этому вопросу в стране не ведется. Об этом в интервью телеканалу Yle заявила эксперт по проблемам мира Тарья Кронберг.

"Финляндия в принципе отказывается от части своего суверенитета, однако никакой дискуссии о том, что это означает, не ведется. В демократическом обществе при принятии столь важных решений дебаты просто-напросто необходимы", - считает она.

По этому соглашению американская сторона получает доступ к военным базам Финляндии и может складировать и хранить на них свою технику и боеприпасы. При этом расквартированные на них американские военнослужащие находятся под американской юрисдикцией, а возможность размещения ядерного оружия США является "серой зоной". Какие именно базы будут включены в будущий договор, станет известно, когда он будет одобрен правительствами обеих стран. Аналогичное соглашение заключается также с Швецией, с Норвегией такой договор уже существует.

Как отмечает Yle, идея заключения такого соглашения пользуется в Финляндии широкой политической поддержкой. Большинство парламентских партий рассматривают его как естественный шаг, следующий за вступлением в НАТО и необходимый для обеспечения США гарантий безопасности Финляндии. В ближайшее время вопрос договора должен быть рассмотрен финским парламентом.

Однако у соглашения есть и противники, в том числе ряд организаций, выступающих за мир. В ходе дебатов во время кампании по выборам президента председатель партии "Левый союз" Ли Андерссон предупреждала об опасности чрезмерной будущей зависимости страны от США. Известный специалист в области международного права профессор Марти Косенниеми говорил о возможных рисках в связи с распространением американских законов на находящихся на финских базах американских военнослужащих.