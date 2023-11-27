На Украине сообщили о высоком уровне аварийности энергоблоков ТЭС

По данным "Укрэнерго", из-за непогоды обесточены 2 046 населенных пунктов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Уровень аварийности энергоблоков теплоэлектростанций остается высоким, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Аварийность блоков электростанций остается высокой. Через сутки в аварийный ремонт вышел блок на теплоэлектростанции в другом регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. При этом в пресс-службе не уточнили, о каких именно регионах идет речь.

По данным "Укрэнерго", из-за непогоды обесточены 2 046 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

В компании также сообщили, что сегодня электроэнергию не экспортируют, импорт же запланирован в вечерние часы из Молдавии, Румынии и Словакии.

Ранее Министерство энергетики Украины проинформировало, что из-за ухудшения погодных условий в течение дня возможны проблемы со светом в Киевской, Кировоградской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.

24 ноября директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что около трети теплоэлектростанций страны имеют изношенное оборудование, которое представляет собой металлоломом.