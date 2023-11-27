СМИ: Дональд Туск уже сформировал альтернативное правительство Польши

По данным радиостанции Radio Zet, право формировать новое правительство перейдет к Туску, если кабинет Моравецкого не получит в Сейме вотум доверия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер польского оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" (ГК) Дональд Туск уже сформировал новый кабинет министров, альтернативный правительству экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, состав которого будет объявлен в понедельник. Об этом сообщил радиостанции Radio Zet председатель партии "Гражданская платформа" (входит в ГК) Марчин Кервиньский.

Если кабинет Моравецкого не получит в Сейме вотум доверия, право формировать новое правительство перейдет к Туску.

"Правительство Дональда Туска уже на 100% сформировано, если речь идет о министрах", - заявил Кервиньский. При этом он отметил, что только сам Туск "будет информировать, кто входит в этот кабинет".

27 ноября в 16:30 по местному времени (18:30 мск) в президентском дворце в Варшаве экс-премьер Моравецкий объявит состав своего кабинета и приведет его к присяге. Через 14 дней вотум доверия новому кабинету должен вынести Сейм (нижняя палата парламента). Парламентское большинство принадлежит оппозиции, и шансы на получение вотума доверия кабинетом Моравецкого оцениваются в 10%.