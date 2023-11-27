Генпрокуратура Казахстана не получала запроса о выдаче основателя сети ресторанов "Тануки"

МВД России ранее объявило Александра Орлова в международный розыск

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана не получала от российских правоохранительных органов запроса о выдаче ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова, объявленного в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.

"Из компетентных органов России запросы о задержании и экстрадиции указанного лица в адрес Генеральной прокуратуры Казахстана не поступали. В случае поступления экстрадиционного запроса он будет рассмотрен в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об Орлове.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Орлова в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В уголовном деле в отношении Орлова речь идет о его фирме "Меркурий фитнес", которая находится в здании делового комплекса "Москва-Сити". Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей, уточнили ранее ТАСС в правоохранительных органах. Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам из стран Ближнего Востока, развивает зарубежные проекты, в том числе в ОАЭ и США, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве, Санкт-Петербурге.

Орлов также является основателем ресторанного холдинга Sun Group, в который входят заведения в Казахстане и Узбекистане.