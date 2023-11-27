Нетаньяху показал Маску последствия атаки ХАМАС в кибуце Кфар-Аза

Это место является одним из наиболее пострадавших в результате атаки

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Илон Маск в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза - один из наиболее пострадавших в результате атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября израильских населенных пунктов. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня утром посетил кибуц Кфар-Аза вместе с Илоном Маском. Нетаньяху показал Маску ужасы резни в кибуце 7 октября", - говорится в сообщении.

В понедельник Маск прибыл с визитом в Израиль.