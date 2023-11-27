В НАТО призвали к продлению паузы в Газе для доставки дополнительной помощи

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, также это нужно для того, чтобы освободить больше заложников

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс призывает к продлению паузы в боевых действиях в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28-29 ноября в Брюсселе.

"Я призываю продлить паузу, что позволит [доставить] очень необходимую помощь населению и освободить больше заложников", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что приветствует достигнутое соглашение между Израилем и ХАМАС об установлении паузы. "Я приветствую соглашение между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников и доставке гуманитарной помощи. Страдания людей показывают, что необходимо найти устойчивое политическое решение", - добавил он.