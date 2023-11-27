Столтенберг: Финляндия не запрашивала помощи НАТО для усиления границы с Россией

Генсек альянса сообщил, что не осведомлен о подробностях миграционной ситуации на границе

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Финляндия не запрашивала военной помощи НАТО для усиления границы с Россией, альянс поддерживает меры Хельсинки по закрытию границы с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28-29 ноября в Брюсселе.

"НАТО приветствует меры, предпринятые Финляндией для усиления границы с Россией, а также содействие, оказанное Финляндии со стороны европейского пограничного агентства Frontex, - заявил он. - Финляндия не обращалась к НАТО за помощью для укрепления границы".

Столтенберг сообщил, что не осведомлен о подробностях миграционной ситуации на границе.