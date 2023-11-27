Бывший американский дипломат считает, что Украина не сможет вернуть территории

Ричард Хаас убежден, что Украине следует изменить стратегию и заняться защитой оставшихся под ее контролем земель

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Украина не сможет вернуть территории, потерянные в ходе военных действий против России, поэтому ей следует изменить стратегию и заняться защитой оставшихся под ее контролем земель. Такое мнение выразил бывший дипломат и экс-глава американского Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в настоящее время "очень мало доказательств в пользу того", что Украине удастся вернуть 20% территорий, потерянных в ходе конфликта с РФ. "Поэтому я говорю о том, что Украине необходимо поменять стратегию", - заявил Хаас. По мнению экс-дипломата, она заключается в том, чтобы сконцентрироваться на защите 80% территорий, оставшихся под контролем Киева, не отказываясь от долгосрочных целей по отвоевыванию территорий. При этом Хаас отметил, что поддержка Киева со стороны Запада уже начала ослабевать.

Хаас работал на различных постах в исполнительной власти США с 1979 по 2003 годы, как при президентах-республиканцах, так и демократах. С 2003 по 2023 год возглавлял частную американскую организацию CFR, которая выпускает американский журнал Foreign Affairs. Хаас был республиканцем около 40 лет, однако после захвата Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа вышел из партии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.