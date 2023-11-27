ОЗХО обеспокоена возможностью использования химоружия в конфликте между Израилем и ХАМАС

Генеральный директор организации Фернандо Ариас отметил, что внимательно отслеживаются случаи возможного применения химического оружия

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) крайне обеспокоена тем, что в конфликте между Израилем и движением ХАМАС может быть использовано химоружие. Об этом заявил генеральный директор организации Фернандо Ариас, выступая на 28-й сессии Конференции государств-участников.

"Мы встречаемся в условиях, когда ситуация с международной безопасностью ухудшается, - отметил он. - Мы проводили обзорную конференцию ОЗХО в мае в условиях конфликта на Украине. Позднее мы стали свидетелями начала враждебных действий между Израилем и Палестиной. Все это увеличивает риск возможности предполагаемого применения химического оружия".

"Мы находимся в контакте с обеими сторонами, внимательно следим за конфликтом в Газе и любыми сообщениями о случаях возможного применения химического оружия", - подчеркнул Ариас.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.