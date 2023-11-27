Иордания считает возможное выселение палестинцев из Газы угрозой своей безопасности

В королевстве заявили, что сделают все возможное, чтобы предотвратить такой вариант развития событий

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Планы Израиля по возможному выселению палестинцев из сектора Газа представляют угрозу национальной безопасности Иордании, королевство сделает все возможное, чтобы предотвратить такой вариант развития событий. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

"Мы считаем, что перемещение - это то, что еще больше отдалит Палестину от ее народа. <...>. Мы в Иордании заявили, что для нас это красная линия, поскольку мы видим в этом угрозу нашей национальной безопасности, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить этого", - сказал министр в интервью агентству Associated Press.

По словам ас-Сафади, Иордания не согласится с тем, чтобы палестинцы покинули Газу, даже если это будет сделано для обеспечения их безопасности. По его словам, перемещение палестинцев только сыграет на руку Израилю.

"Конфликт продолжается, потому что имеет место оккупация, которую Израиль усиливает. Израиль уничтожил надежду на мир, уничтожил перспективы мира", - указал министр.

С начала наземной операции израильские военные призывали жителей севера Газы покинуть свои дома и через один из двух гуманитарных коридоров уехать на юг анклава. Согласно докладу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ о ситуации в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, после эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве насчитывается около 1,7 млн перемещенных лиц.