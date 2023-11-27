На вооружение ВМС Ирана в Каспийском море поступил новый эсминец

Его водоизмещение составляет 1 500 тонн

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Новый эсминец Deylaman поступил на вооружение Военно-морских сил (ВМС) Ирана, дислоцированных в Каспийском море. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, церемония передачи корабля в состав ВМС прошла в присутствии начальника Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммада Багери.

По сведениям агентства Tasnim, эсминец класса Moudge был полностью спроектирован и построен в Иране. Водоизмещение эсминца - 1 500 тонн. Крейсерская скорость составляет 26 узлов. Он оснащен зенитно-артиллерийскими комплексами, способными поражать цели на расстоянии до 2 км, а также новыми крылатыми ракетами "Кадир" с дальностью полета 300 км.

Кроме того, судно оборудовано современными радиолокационными системами, которые могут обнаруживать и отслеживать воздушные, надводные и подводные цели на расстоянии до 200 км. Эсминец оснащен вертолетной площадкой.

В свою очередь представитель Минобороны Ирана Амир Голизаде заявил, что на данный момент "идет проектирование боевых кораблей водоизмещением 6 тысяч тонн", они будут представлены в скором времени.