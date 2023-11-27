Столтенберг: провал наступления Киева с оружием НАТО показал, что нельзя недооценивать РФ

По словам генсека альянса, индустрия России якобы "переведена в военный режим" и "получила значительное число боеприпасов от Северной Кореи"

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Неспособность Украины сдвинуть линию фронта даже с обширной помощью НАТО подтверждает, что нельзя недооценивать Россию, но Североатлантический альянс все равно должен продолжать поддерживать Киев. Такое мнение генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28-29 ноября в Брюсселе.

"Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию", - заявил он.

Столтенберг утверждал, что индустрия РФ якобы "переведена в военный режим" и "получила значительное число боеприпасов от Северной Кореи". "Это помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали, - продолжил генсек НАТО. - Но будьте уверены, сигнал от стран НАТО по итогам встречи глав МИД и предстоящего [в следующем году] саммита НАТО в Вашингтоне будет заключаться в том, что мы стоим на стороне Украины".

Он полагает, что "не в интересах безопасности [НАТО] позволить" России одержать верх в конфликте на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".

Проблемы технологий

В ответ на просьбу прокомментировать провал наступления ВСУ и обвинения со стороны Киева, что ему не дали достаточно современных средств уничтожения, чтобы добиться успеха, Столтенберг заявил, что Украина получила самые продвинутые вооружения, включая крылатые ракеты, средства ПВО, а сейчас ведется подготовка к передаче ей самолетов F-16.

В то же время, отвечая на упрек в предоставлении ВСУ недостаточно высокотехнологичного оружия, он намекнул, что огромные потери западной техники, по мнению Брюсселя, объясняются неграмотным его применением украинской стороной.

"Еще один момент про технологию. Во-первых, мы поставляем Украине все более и более продвинутые системы. Во-вторых, технология - это не только вопрос уровня одной конкретной единицы техники, это еще и то, как вы их используете вместе, как вы используете беспилотники, как вы используете кибернетические возможности, как вы комбинируете различные виды оружия и возможности", - сказал он.

По его словам, в настоящее время страны НАТО пытаются придумать для Украины новые возможности комбинированного использования различных видов вооружений против России.

"Страны НАТО также работают над этим, как интегрировать и совместно использовать различные системы вооружений, чтобы они обеспечивали более продвинутые возможности", - сказал он.

Снизить амбиции

Ранее экс-посол США при НАТО и глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер в опубликованной в европейском издании Politico статье призвал страны Запада отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности и интеграции в евро-атлантические структуры той части страны, которая еще находится под контролем Киева. Он отметил, что с момента начала украинского наступления линия фронта сместилась "лишь на территории площадью менее 500 кв. км, что составляет менее 0,2% территории Украины".

Даалдер добавил, что в настоящее время представители Украины и Запада ищут виноватого в провале украинского наступления. Киев обвиняет Вашингтон в том, что он не получил достаточного количества современного оружия, а Вашингтон обвиняет Киев в неправильном использовании поставленного западного оружия, в частности в недостаточной концентрации танковых сил в зонах прорыва и распылении своих подразделений по нескольким направлениям боевых действий.