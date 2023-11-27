В Литве 10% респондентов заявили, что в кабмине нет ни одного хорошо работающего министра

Участники опроса компании Baltijos Tyrimai лучше всего оценили деятельность министра обороны Арвидаса Анушаускаса - 29,4% положительных отзывов

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Каждый десятый житель Литвы считает, что в правительстве нет ни одного хорошо работающего министра. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу национального радио LRT компанией по изучению рынка и общественного мнения Baltijos Tyrimai.

"10,6% участников опроса заявили, что, по их мнению, в правительстве нет ни одно министра, работу которого можно было бы оценить положительно", - обобщила радиостанция результаты исследования.

На фоне напряженной геополитической обстановки и необходимости обеспечить национальную безопасность респонденты лучше всего оценили работу министра обороны Арвидаса Анушаускаса. Он набрал 29,4% положительных оценок.

Аутсайдерами исследования оказались министр энергетики Дайнюс Крейвис и министр здравоохранения Арунас Дулькис. У обоих всего по 0,9% положительных оценок. Отношение к главе Минэнерго прежде всего объясняется высокими ценами на отопление квартир, газ и электроэнергию. Главу Минздрава критикуют за необдуманные реформы. в результате которых пациенты должны месяцами ждать очереди к специалистам по своим заболеваниям.

Опрос, которым были охвачены более 1 тыс. человек, проводился с 23 октября по 7 ноября.