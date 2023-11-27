В ОБСЕ заявили, что смогут достичь консенсуса по председательству на 2024 год

По словам действующего председателя организации Буяра Османи, соответствующие решения будут подтверждены на министерской встрече в Скопье

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил, что организации удалось принять "большие решения", которые позволят в ходе грядущей встречи министров иностранных дел достичь консенсуса по кандидатуре председателя на 2024 год.

"Были приняты большие решения, которые позволят найти консенсус по председательству на 2024 год и будут подтверждены на министерской встрече в Скопье. Благодарю Мальту за готовность взять на себя эту ключевую роль", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна готова перенять председательство в ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с фигурой председательствующего государства. Ранее Эстония выдвинула свою кандидатуру на этот пост. Россия неоднократно заявляла, что не поддержит Таллин.