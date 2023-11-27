СМИ: в новом правительстве Польши будет менее 20 министров

В прежнем кабинете их было 27, сообщил интернет-портал Interia

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Менее 20 министров войдут в состав нового правительства Польши. В прежнем кабинете их было 27. Об этом сообщает интернет-портал Interia со ссылкой на собственные источники.

"Новое правительство премьера Матеуша Моравецкого должно быть меньшим, с большим количеством женщин и людей не из [мира] политики, - сообщает портал. - В новом правительстве будет меньше 20 министров, в его состав войдут 10 женщин".

По данным портала, МИД возглавит Шимон Шинковский вел Сенк, а Минобороны - Мариуш Блащак, занимающий этот пост в настоящее время. Министром юстиции станет Марчин Вархол, министром сельского хозяйства - Анна Гембицкая.

Состав нового кабинета Матеуша Моравецкого будет приведен к присяге в понедельник в 16:30 по местному времени (18:30 мск). Тогда же состоится официальное представление новых министров.

Через две недели после этого новое правительство должно будет получить вотум доверия в Сейме (нижней палате парламента).