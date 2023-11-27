ЦАХАЛ сообщил о задержании на Западном берегу 20 палестинцев

Среди них 15 сторонников ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали в ночь на понедельник 20 разыскиваемых палестинцев, 15 из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ночью в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) задержаны 20 подозреваемых, находившихся в розыске, 15 из которых являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.