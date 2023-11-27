Макрон назвал приоритетом Франции защиту и исследование морских пространств

Они являются не только объектом исследований и торговли, но и "местом столкновения государственных интересов", подчеркивал президент Франции

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Исследование и оборона морских пространств в ближайшие годы будет являться приоритетным направлением деятельности Франции на международной арене. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на открытии Морского музея в Париже.

"Море находится в центре всех современных и будущих вызовов: климат, биоразнообразие", - сказал он. Макрон подчеркнул, что Франция, приняв в 2022 году председательство в ЕС, сделало одним из своих приоритетов развитие морской политики содружества. Он напомнил о принятом в 2022 году соглашении о борьбе с загрязнением морских вод пластиковыми отходами, а также о подписанном недавно соглашении по сотрудничеству в сфере защиты ледников и криосферы. "И к 2025 году, к саммиту в Ницце, мы углубим эту борьбу", - пообещал он.

"Это также борьба наших ВМС, при поддержке других видов войск, Генеральной дирекции по вооружению, которые играют незаменимую роль в противостоянии угрозам со стороны враждебных государств в наших водах, угрозам против некоторых наших партнеров. Борьба против нелегального рыболовства в наших водах и водах наших партнеров", - заявил президент.

Французский лидер неоднократно за время своего выступления указал на то, что морские пространства являются для Франции не только объектом исследований и торговли, но и "местом столкновения государственных интересов" - "от Черного моря до берегов Газы".

"Наше море - это место транзита, мощи, конфликтов, но также это место для коммуникации через наши кабели. Это также место новых конфликтов. И мы будем не правы, если будем смотреть в слишком краткосрочной перспективе на континентальные войны, которые вновь разгораются у нашего порога, и забывать, что конфликты XXI века имеют морское, цифровое и экзоатмосферное измерение. Для нас море будет в центре вызовов в сфере безопасности", - указал он.