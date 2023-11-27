Reuters: стороны переговоров близки к продлению перемирия между Израилем и ХАМАС

Со своей стороны, газета The Wall Street Journal утверждает, что стороны планируют продлить перемирие на срок до четырех дней

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Египет, Катар и США в качестве стран - посредников в переговорах между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС близки к тому, чтобы договориться о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на три источника в силах безопасности Египта.

По их данным, стороны до сих пор обсуждают, на сколько следует продлить гуманитарное перемирие и какие именно палестинские заключенные должны быть освобождены в соответствии с ним.

Со своей стороны, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что стороны планируют продлить перемирие на срок до четырех дней. В настоящий момент ведутся переговоры об освобождении еще не менее 20 израильских заложников - женщин и несовершеннолетних - в обмен на выход из израильских тюрем палестинских заключенных и на доставку в Газу большего количества гуманитарных грузов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 ноября по итогам телефонной беседы с президентом США Джо Байденом заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 дополнительных заложников в день. При этом он подчеркнул, что по завершении паузы Израиль в любом случае намерен вернуться к проведению военной операции в палестинском анклаве.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на один день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников.