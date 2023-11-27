Маск согласился с необходимостью уничтожить ХАМАС

Бизнесмен отметил, что хотел бы помочь Израилю "демилитаризовать" и "дерадикализовать" сектор Газа после окончания конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, а также социальной сетью X (ранее Twitter), согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что необходимо уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Да, другого варианта нет", - сказал он в ходе общения в формате аудиочата в соцсети X с израильским премьером, который указал на необходимость ликвидации движения. Кроме того, бизнесмен отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству "демилитаризовать" и "дерадикализовать" сектор Газа после окончания конфликта.

"Отличие [от ХАМАС] заключается в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей", - добавил предприниматель.

27 ноября Маск прибыл с визитом в Израиль. Он посетил кибуц Кфар-Аза - один из наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября.

В последнее время бизнесмена неоднократно обвиняли в антисемитизме после того, как он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Маск согласился с этим утверждением. 20 ноября предприниматель назвал обвинения в антисемитизме "выдумками".

Как поясняла газета The Washington Post, Маск смягчил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". По данным издания, не менее 164 еврейских лидеров обвинили бизнесмена в "распространении антисемитизма" и призвали крупных рекламодателей "прекратить финансирование X" за счет рекламы, рекомендовав компаниям Apple и Google удалить платформу из своих магазинов приложений.