Нетаньяху допустил нормализацию отношений с Саудовской Аравией после победы над ХАМАС

Премьер Израиля отметил, что возможно расширение "круга мира" с арабскими странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает возможным продолжение нормализации отношений с Саудовской Аравией после завершения операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом он сказал Илону Маску в ходе разговора, запись которого была опубликована в соцсети X.

"После победы над ХАМАС мы (Израиль - прим. ТАСС) сможем вернуться к миру с Саудовской Аравией, думаю мы сможем расширить "круг мира" [с арабскими странами] за пределы самых смелых ожиданий, - сказал Нетаньяху Маску. - Но сначала нам придется победить [ХАМАС]", - добавил израильский премьер.

Ранее саудовский министр инвестиций Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что вопрос нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем по-прежнему находится на повестке дня, несмотря на события в секторе Газа. 3 ноября портал Semafor со ссылкой на источники в арабских странах и США сообщил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют продолжать дипломатическое и экономическое сближение с Израилем, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До этого у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Маск в понедельник прибыл с визитом в Израиль. После этого он в сопровождении Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза - один из наиболее пострадавших в результате атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября израильских населенных пунктов.