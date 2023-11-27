Боррель считает, что гуманитарная помощь и паузы не решат конфликт в Газе

По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, необходимо освободить всех заложников, движение ХАМАС не должно контролировать Газу, а Израиль не должен продолжать колонизацию анклава

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Только гуманитарная помощь и паузы в боевых действиях не решат конфликт в Газе. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья. Его выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Гуманитарная пауза и гуманитарные поставки - это отличная новость, но этого недостаточно. Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы, - сказал Боррель. - Нужно решение конфликта, а для этого нужны конкретные шаги вперед". "Должны быть освобождены все заложники, ХАМАС не должно контролировать Газу, а Израиль не должен продолжать колонизацию Газы, - подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС. - Палестинские власти нуждаются в нашей помощи, чтобы возобновить работу в Газе, которая не должна стать колыбелью терроризма". Боррель также повторил свой призыв продлить паузу в боевых действиях.

Он подчеркнул, что все участники встречи подтвердили необходимость установления долгосрочного мира на основании принципа двух государств, и выразил готовность ЕС способствовать переговорам.

Израиль отказался от участия в этом форуме, в котором участвуют около 40 государств Средиземноморья.