В Израиле заявили о продолжении переговоров о списке заложников, которых должны освободить

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху призвали воздерживаться "от распространения слухов и недостоверной информации"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Переговоры по списку удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, которые должны быть освобождены 27 ноября, продолжаются. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Переговоры о списке похищенных, которые должны быть освобождены в рамках сделки об освобождении заложников, продолжаются", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что "сообщат достоверную информацию, когда это будет возможно", а также попросили воздерживаться "от распространения слухов и недостоверной информации".

Ранее в канцелярии проинформировали, что ночью израильская сторона получила список заложников, которых ХАМАС готов отпустить 27 ноября и что он обсуждается и рассматривается.