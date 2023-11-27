ООН заявила, что за гуманитарным перемирием в Газе должно наступить прекращение огня

Организация также благодарит правительства Катара, Египта и Соединенных Штатов за содействие в достижении этой договоренности

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. ООН убеждена, что за гуманитарным перемирием в зоне израильско-палестинского конфликта должно последовать полное прекращение огня, и готова поддерживать усилия Египта, Катара и США. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь благодарит правительства Катара, Египта и Соединенных Штатов за содействие в достижении этой договоренности [о перемирии] и признает крайне важную роль Международного комитета Красного Креста. <...> Диалог, приведший к соглашению, должен продолжаться и привести к полному гуманитарному прекращению огня ради населения Газы, Израиля и региона", - говорится в заявлении.

Из него также следует, что за четыре дня ООН удалось увеличить поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав, в том числе направить ее в "некоторые северные районы, которые на протяжении нескольких недель были практически отрезаны" от возможности получать помощь. "Но эта помощь едва ли соответствует нуждам 1,7 млн перемещенных человек. Гуманитарная катастрофа в Газе ухудшается с каждым днем", - подчеркивает представитель генсека.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника в силах безопасности Египта сообщило, что Египет, Катар и США близки к тому, чтобы договориться о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. По сведениям агентства, стороны до сих пор обсуждают, на сколько следует продлить гуманитарное перемирие и какие именно палестинские заключенные должны быть освобождены в соответствии с ним.

Со своей стороны, американская газета The Wall Street Journal утверждает, что стороны планируют продлить перемирие на срок до четырех дней. В настоящий момент ведутся переговоры об освобождении еще не менее 20 израильских заложников - женщин и несовершеннолетних - в обмен на выход из израильских тюрем палестинских заключенных и на доставку в Газу большего количества гуманитарных грузов.