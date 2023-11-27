Грузия утвердила план действий по выполнению рекомендаций ЕС

Документ отошлют Еврокомиссии, после чего он станет доступным для всех заинтересованных сторон, сообщила пресс-служба грузинского правительства

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии на заседании комиссии по евроинтеграции утвердило план действий по выполнению девяти рекомендаций, необходимых для дальнейшего сближения с ЕС после получения статуса кандидата в члены организации. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось 70-е заседание комиссии по евроинтеграции. На заседании, которое прошло в администрации правительства, рассмотрели и утвердили план действий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

Координатором в деле подготовки плана действий выступил МИД Грузии вместе с парламентом. В нем расписаны конкретные шаги, которые необходимо будет сделать, а также назначены ответственные ведомства. План будет отослан Еврокомиссии, после чего станет доступным для всех заинтересованных сторон.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что структура рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу. Новые рекомендации обязывают Грузию провести комплексную реформу для борьбы с влиянием олигархов на политику. ЕС также требует от властей республики провести судебную реформу, бороться с дезинформацией и манипуляцией. Одним из главных требований является проведение честных и прозрачных парламентских выборов, запланированных на октябрь 2024 года.