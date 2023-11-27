В Испании заявили, что страны поддержали идею мирной конференции по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд также отметил, что мероприятие позволило бы материализовать решение о создании двух государств

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Международная мирная конференция по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, проведение которой предложила Испания, получила многочисленную поддержку со стороны разных стран. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Выступая по итогам встречи Союза для Средиземноморья, он отметил: "Именно поэтому мы выдвинули идею международной мирной конференции, которая на этой встрече Союза для Средиземноморья <...> получила многочисленную поддержку, как это уже было в Совете ЕС и в Лиге арабских государств".

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии [Фейсал бен Фархан Аль Сауд] в качестве председателя Организации исламского сотрудничества <...> также заявил нам о своей поддержке этого предложения о мирной конференции, которая материализовала бы решение о создании двух государств", - уточнил Альбарес, трансляция выступления которого велась на сайте организации.

Союз для Средиземноморья объединяет более 40 государств - все страны - члены Евросоюза, а также Южного и Восточного Средиземноморья. В 2023 году Израиль отказался от участия в форуме организации.