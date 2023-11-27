Госдеп подтвердил намерение Блинкена поехать на СМИД ОБСЕ в Скопье

В ведомстве отказались уточнить, возможна ли встреча госсекретаря США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на этой неделе на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. В Госдепартаменте отказались уточнить, возможна ли его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым там. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на телефонном спецбрифинге, посвященном поездке главы Госдепартамента в Европу.

"Что касается ОБСЕ, то госсекретарь Блинкен возглавит [американскую] делегацию", - отметил дипломат. Отвечая на вопрос о возможной встрече Блинкена с Лавровым, он отметил: "Я не знаю, какие планы у министра Лаврова касательно участия (в этом заседании - прим. ТАСС). Поэтому я не буду это комментировать, как и не буду комментировать перспективы какой-либо [их] встречи, если такая состоится".

По словам О'Брайена, шеф американской дипломатии прибудет в Северную Македонию в среду, 29 ноября, сразу после завершения встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Брюсселе. Блинкен намерен обсудить в Скопье вопросы оказания поддержки Украине. При этом американский дипломат подчеркнул, что в повестку госсекретаря могут быть внесены изменения. "Поэтому я не хочу давать никаких обещаний относительно того, с кем он (Блинкен - прим. ТАСС) будет встречаться, а с кем нет", - заключил О'Брайен.

Заседание СМИД ОБСЕ

Встреча министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с фигурой председательствующего государства.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в заседании СМИД ОБСЕ не станет нарушением европейских санкций. Он пояснил, что, хотя глава российского МИД находится под рестрикциями, из любых санкций бывают исключения, в особенности если речь идет об участии официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ООН или ОБСЕ. Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", заявил 27 ноября, что российская делегация примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, если Болгария, как пообещала Северной Македонии, откроет воздушное пространство для России. Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва готовится к встрече и исходит из того, что министерское заседание в Скопье станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.