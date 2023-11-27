Обвинения в антисемитизме и финансовые потери: как Маск вновь оказался в центре скандала

Американский предприниматель Илон Маск прибыл в Израиль на фоне громких обвинений в антисемитизме в его адрес из-за публикаций в соцсетях, которые вызвали большой общественный резонанс. В Маске уже давно видят не только бизнесмена, но и человека с большими политическими амбициями. Как сказываются на предпринимателе его заявления и представляет ли он угрозу для нынешней власти в США — в материале ТАСС

Твит преткновения

Американский предприниматель Илон Маск в очередной раз оказался в центре громкого скандала после публикации в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter). Он прокомментировал пост одного из пользователей, который утверждал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя".

"Вы, на самом деле, говорите правду", — ответил Маск в комментарии.

Как объяснил сам бизнесмен в последующих постах, он не верит, что ненависть к белым людям исходит от "всех еврейских общин". При этом он указал на Антидиффамационную лигу, которая, по его мнению, пропагандирует расизм в отношении белых людей. Речь идет об американской еврейской неправительственной правозащитной общественно-политической организации, которая выступает против каких-либо проявлений антисемитизма.

Высказывания Маска привлекли внимание проекта Media Matters, который отслеживает и анализирует недостоверную информацию, распространяемую сторонниками консервативных взглядов. Предпринимателя обвинили в поддержке "пагубной антисемитской теории заговора".

Основатель SpaceX и Tesla после этого пообещал подать в суд на проект. "X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — предупредил Маск.

Комментарии предпринимателя на тему еврейских сообществ вызвали общественный резонанс, который подхватили многие СМИ. Объясняя, почему твит предпринимателя вызвал такую бурную реакцию, CNN обратил внимание, что существует теория заговора, согласно которой евреи якобы хотят перевезти незарегистрированные меньшинства в западные страны, чтобы сократить белое большинство там. Как утверждает телеканал, такая конспирология часто поддерживается так называемыми группами ненависти. Такие идеи, по данным канала, нашли отклик у Роберта Бауэрса, осужденного за убийство 11 человек в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге в 2018 году — это наиболее крупное по количеству жертв нападение на евреев в американской истории.

Высказывания Маска не оставили равнодушными и сотрудников американской администрации. Белый дом назвал комментарии предпринимателя антисемитскими. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что распространение "ужасающей лжи неприемлемо". "Мы решительно осуждаем продвижение отвратительной антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим базовым ценностям", — отметил он.

Бейтс подчеркнул, что такие высказывания звучат всего через месяц после атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

Сам Маск назвал обвинения в антисемитизме в свой адрес далекими от правды. Он заверил, что желает человечеству "только лучшего и процветающего будущего".

На фоне этого скандала 27 ноября Маск прибыл с визитом в Израиль, где посетил кибуц Кфар-Аза — один из наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября. Предприниматель также пообщался в формате аудиочата в X с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы бизнесмен согласился, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо уничтожить, а также отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству "демилитаризовать" и "дерадикализовать" сектор Газа после окончания конфликта.

"Отличие [от ХАМАС] заключается в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей", — сказал он.

Рискует потерять деньги

Скандал вокруг предпринимателя, состояние которого Forbes оценивает в $241,2 млрд, грозит обернуться для него финансовыми потерями. Как следует из публикации Media Matters, X "восстановила многочисленные аккаунты фанатиков и проплаченных ультраправых экстремистов, включая сторонников Гитлера и отрицателей Холокоста" в рамках программы распределения доходов от рекламы.

Еще в августе исполнительный директор X Линда Яккарино заверяла рекламодателей, что они "защищены от риска оказаться рядом с потенциально токсичным контентом".

Но, как обратил внимание Media Matters, несмотря на это, реклама таких крупных брендов, как Apple, Bravo (NBCUniversal), IBM, Oracle и Xfinity (Comcast), все равно появляется рядом с контентом, "рекламирующим Адольфа Гитлера и его нацистскую партию".

На этом фоне такие компании, как Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple, и другие решили на время отказаться от размещения рекламы в X. На аналогичный шаг пошли технологическая корпорация IBM, медиакомпания Lionsgate Entertainment, телекоммуникационная корпорация Comcast.

В числе отказавшихся от рекламы в X — Еврокомиссия. Согласно внутренней записке ЕК, на которую ссылается Politico, официальный представитель комиссии Дана Спинант заявила, что распространенная в X дезинформация, особенно относительно войны между Израилем и ХАМАС, заставила ЕК "рекомендовать временно приостановить рекламу на этой платформе до дальнейшего уведомления, чтобы избежать риска нанесения ущерба репутации комиссии".

По данным The New York Times, скандал может стоить X до $75 млн доходов от рекламы к концу года. Во внутренних документах компании, с которыми ознакомилось издание, обозначены более 200 рекламных блоков таких компаний, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft, многие из которых приостановили или планируют приостановить свою рекламу в социальной сети.

В самой X заявили, что под угрозой находится доход в размере $11 млн, но этот показатель колеблется по мере того, как некоторые рекламодатели возвращаются на платформу, а другие увеличивают расходы.

Заморозка рекламы пришлась на последние три месяца года — традиционно самые успешные для соцсетей, поскольку бренды проводят акции к таким событиям, как "черная пятница" и "киберпонедельник". За этот период 2021 года (последний год, когда компания отчиталась о прибыли в четвертом квартале до того, как управлять начал Маск) выручка составила $1,57 млрд: почти 90% из этой суммы было получено благодаря рекламе.

После приобретения Маском Twitter в прошлом году некоторые бренды не решались размещать рекламу на платформе из-за политики нового руководителя компании по модерации контента, которая, как пишет NYT, привела к росту количества подстрекательского и разжигающего ненависть контента. В этом году реклама на платформе в США упала почти на 60%, поэтому компания начала предпринимать попытки привлечь рекламодателей. На фоне скандала вокруг высказывания Маска, судя по данным издания, выправить ситуацию вряд ли удастся, так как из внутренних документов компании следует, что более 100 брендов уже "полностью приостановили" свою рекламу, а десятки других внесены в список тех, где существует угроза такого решения.

Бизнесмен или политическая фигура

Маск уже не впервые оказывается в центре внимания СМИ и подвергается критике со стороны Белого дома. Очередной крупный скандал с участием предпринимателя разразился в конце лета, когда его компании обвиняли в дискриминации при приеме на работу.

К тому же сам бизнесмен нередко высказывается на острые социальные и политические темы. Например, в мае он говорил, что хотел бы видеть президентом США "нормального человека". "Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда", — говорил он, отвечая на вопрос, жалеет ли, что в 2020 году голосовал за нынешнего президента США Джо Байдена.

Его частые громкие заявления и постоянное присутствие в повестке породили обсуждение вопроса о том, что Маск уже не просто бизнесмен, но и политическая фигура.

"О его политических, в том числе президентских, амбициях говорят уже давно, по крайней мере последний год. Долгие блуждания Маска по политическим коридорам извилистой американской политики в конечном итоге привели его в Республиканскую партию. Сегодня очевидно, что он играет за республиканцев", — сказал ТАСС главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его мнению, Маск не утратил амбиций и может претендовать на то, чтобы занять какое-либо место в новой американской администрации, если к власти придет Дональд Трамп.

"Вероятно, Маск сейчас рассчитывает оказаться вблизи принятия политических решений. Его задача — доказать, что он является гласным или негласным помощником республиканцев", — отметил эксперт.

В то же время есть мнение, что для Маска не так важен пост в администрации, как возможность влиять и иметь доступ к органам принятия важных политических решений.

"Для Маска важно приковывать к себе внимание. Ему не нужно быть президентом США, но ему нужно, чтобы его интересы учитывались. Он неоднократно симпатизировал Трампу, который сегодня самый популярный кандидат от Республиканской партии. Маску нужен свой человек в Белом доме, который был бы предсказуем и не мешал бы ему развиваться, развивать свой бизнес. Ему не нужно кресло, но ему нужно общественное мнение, которое работало бы на него и на таких реалистов, как Трамп. По этой причине он и покупал Twitter", — отметил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Высказывания Маска представляют опасность для Демократической партии, в которой на фоне событий на Ближнем Востоке обострились как исламофобные, так и антисемитские настроения, обратил внимание Владимир Васильев.

"Маск фактически подлил огонь в этот очень серьезный пожар. Судьба Байдена во многом зависит от того, каким образом он сможет разрулить эту ситуацию", — сказал эксперт.

По его словам, заявления Маска опасны не только своим содержанием, но и тем, как сильно они влияют на американскую общественность. Его ремарки сегодня имеют больший резонанс, чем все заявления Байдена, отметил Владимир Васильев.

"Эмоциональное воздействие Маска на аудиторию несравнимо больше, чем заявления Байдена. Да, он глава государства, президент США, но не более того. А тут нужно бороться за душу и за сердце нации: у Байдена с этим в последнее время не получается. Зато заявления Маска затрагивают ту самую нервную струну. В целом они действительно наносят ущерб и показывают неэффективность Байдена как лидера, который должен управлять эмоциями и настроениями", — констатировал эксперт.

Лидия Мисник