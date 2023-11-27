Суд в Пакистане оставил под стражей экс-премьера Хана в связи с делом об отмывании денег

Бывший глава кабинета министров Пакистана обвиняется в коррупции и использовании для отмывания денег принадлежащего ему фонда "Аль-Кадир траст"

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Пакистанский суд по финансовой ответственности продлил на 14 дней заключение под стражей бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

Бывший глава кабинета министров Пакистана обвиняется в коррупции и использовании для отмывания денег принадлежащего ему фонда "Аль-Кадир траст". Как утверждает следствие, политик в годы пребывания у власти легализовал около $175,5 млн, полученных из Великобритании от некой фирмы, занимающейся недвижимостью.

По этому делу Имран Хан был взят под стражу 9 мая в здании Высокого суда Исламабада. Его арест вызвал массовые протесты в крупных городах Пакистана, в том числе в Исламабаде, Карачи, Лахоре, Пешаваре, Кветте, Харипуре, Фейсалабаде, Равалпинди. Протестующие совершали акты вандализма, вступали в ожесточенные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Верховный суд Пакистана 12 мая отменил вердикт Высокого суда Исламабада о заключении политика под стражу, заявив, что "способ исполнения ордера на арест Хана в здании Высокого суда Исламабада является недействительным и незаконным". Бывший премьер-министр вышел на свободу под залог. Расследование в отношении него по обвинению в отмывании денег приостановлено не было.

5 августа Имран Хан начал отбывать трехлетнее тюремное заключение по приговору о мошенничестве с иностранными подарками из государственного хранилища "Тошахан". После того, как суд ранее приостановил исполнение наказания для бывшего премьер-министра по этому обвинению, Хан сейчас содержится в заключении по делу о коррупции и за нарушение закона о гостайне путем разглашения дипломатического шифра МИД в политических целях.

Имран Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре 2022 года Избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.