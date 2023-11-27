Эксперт: РФ имеет законное право сбивать спутники Starlink, помогающие ВСУ

Представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США, майор Джереми Грюнерт отметил, что в компании SpaceX Илона Маска, которая запускает спутники, применение Starlink в военных целях вызвало много споров

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), при возникновении такой необходимости. Об этом заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США, майор Джереми Грюнерт, выступая на конференции по космосу в Белфасте.

"С точки зрения законов войны, страна должна наносить удары по военным целям и воздерживаться от [ударов] по гражданским объектам. Однако гражданские объекты также могут быть атакованы, если они дают военное преимущество [другой стороне]. Например, перед высадкой в Нормандии мосты и железные дороги были разбомблены, потому что они давали военное преимущество немцам. В случае с космическим пространством ситуация такая же. Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие "военная цель" в рамках законов войны", - сказал Грюнерт, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

При этом он выразил мнение, что в компании SpaceX Илона Маска, которая запускает спутники, применение Starlink в военных целях вызвало много споров. По словам юриста, российское руководство обоснованно заявляет о том, что использование ВСУ гражданской инфраструктуры делает ее ударной целью. "Мы видели, что эти высказывания удивили некоторых. Но с точки зрения законов войны россияне не ошибаются, поскольку эти средства могут дать военное преимущество [другой стороне]. Это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары. Но это значит, что существует такая вероятность", - подчеркнул Грюнерт.